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Внешняя политика 10.12.2021 13:50

Назарбаев предлагает пригласить Азербайджан в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев считает возможным присоединение Азербайджана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в качестве страны-наблюдателя.

"Считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы они тоже стали наблюдателями. Пример Узбекистана должен вдохновить, думаю, Республика Узбекистан от этого немало выиграла", - сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу.

Также Назарбаев предлагает главам ЕАЭС сформировать четырехсторонний экономический форум с ЕС, ШОС и тюркскими странами.

"В сентябре текущего года мы подписали меморандум о взаимопонимании между ЕАЭС и ШОС. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества с ЕС, ШОС, созданной Организацией тюркских государств можно было бы подумать о том, чтобы создать четырехсторонний экономический форум под названием "Большая Евразия", - сказал Назарбаев, выступая на заседании ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Иран начал в 2020 г. процедуру присоединения к Союзу, ее завершение ожидается в 2022 г.

Молдова, Узбекистан и Куба являются государствами-наблюдателями в ЕАЭС.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ЕАЭС, НАБЛЮДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]