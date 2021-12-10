Назарбаев предлагает пригласить Азербайджан в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев считает возможным присоединение Азербайджана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в качестве страны-наблюдателя.
"Считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы они тоже стали наблюдателями. Пример Узбекистана должен вдохновить, думаю, Республика Узбекистан от этого немало выиграла", - сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу.
Также Назарбаев предлагает главам ЕАЭС сформировать четырехсторонний экономический форум с ЕС, ШОС и тюркскими странами.
"В сентябре текущего года мы подписали меморандум о взаимопонимании между ЕАЭС и ШОС. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества с ЕС, ШОС, созданной Организацией тюркских государств можно было бы подумать о том, чтобы создать четырехсторонний экономический форум под названием "Большая Евразия", - сказал Назарбаев, выступая на заседании ЕАЭС.
В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Иран начал в 2020 г. процедуру присоединения к Союзу, ее завершение ожидается в 2022 г.
Молдова, Узбекистан и Куба являются государствами-наблюдателями в ЕАЭС.
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