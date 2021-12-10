Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле своих позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском направлении границы со стороны ВС Армении.
«10 декабря около 12:00 армянские воинские подразделения с боевых позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе», - подчеркивает Минобороны.
По данным ведомства, в результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены.
«Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана», - отметили в Минобороны.
Э.Шафиев
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