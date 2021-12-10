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Оборона 10.12.2021 13:55

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле своих позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском направлении границы со стороны ВС Армении.

«10 декабря около 12:00 армянские воинские подразделения с боевых позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе», - подчеркивает Минобороны.

По данным ведомства, в результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены.

«Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана», - отметили в Минобороны.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]