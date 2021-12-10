Глава Казахстана призывает страны ЕАЭС наладить собственное производство микрочипов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил поручить правительствам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и электронных компонентов для машиностроительной отрасли.
"Третий год подряд мы является свидетелем беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги. При этом идет борьба не только за эксклюзивные инновационные технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу.
Он отметил, что на мировом рынке наблюдаются системные сбои поставок микрочипов и элементов компьютеров.
"В этой связи предлагаю поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли", - сказал Токаев.
"Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт", - уточнил глава Казахстана.
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