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СНГ 10.12.2021 16:29

Глава Казахстана призывает страны ЕАЭС наладить собственное производство микрочипов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил поручить правительствам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и электронных компонентов для машиностроительной отрасли.

"Третий год подряд мы является свидетелем беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги. При этом идет борьба не только за эксклюзивные инновационные технологические решения, но и за элементарные цифровые расходные материалы", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу.

Он отметил, что на мировом рынке наблюдаются системные сбои поставок микрочипов и элементов компьютеров.

"В этой связи предлагаю поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли", - сказал Токаев.

"Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт", - уточнил глава Казахстана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]