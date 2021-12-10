Китай провёл успешное испытание ракеты-носителя "Тяньсин-1", которая станет прототипом для многоразовых транспортных космических кораблей, сообщила в пятницу компания-разработчик корабля Space Transportation.
"9 декабря, в 10:17 по Пекинскому времени (5:17 мск) ракета-носитель "Тяньсин-1" успешно совершила непилотируемый полёт", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что запуск стал пятым тестом модели "Тяньсин-1" и шестым для всей серии в целом.
В 2019 году Сямыньский университет сообщал о проведении двух совместных с Space Transportation верификационных полётов оснащённого крыльями 9-метрового космического корабля-прототипа, разработанного на базе "Тяньсина", способного развивать скорость около 4,300 км/ч и достигать максимальной высоты около 26,2 км над Землёй.
В ходе тестов были испытаны различные технологии, в том числе низкочастотная коммуникационная система, разработанная университетом для связи с ракетой на сверхзвуковых скоростях. По итогам испытаний компания направила в различные университеты и исследовательские центры КНР данные о совершённых полётах для анализа данных, благодаря которым инженеры смогут улучшать технологии в области высокоскоростной авиации.
В 2020 году компания сообщила об испытаниях двигателя для новой улучшенной модели этой серии - "Тяньсин-2", который будет более мобильным для маневрирования на высоких скоростях и сможет перевозить более диверсифицированную полезную нагрузку, при этом создание ракеты будет стоить дешевле, чем предыдущей модели.
Серия ракет-носителей "Тяньсин" разрабатывается с целью создания в будущем гиперзвуковых летательных аппаратов для мобильной транспортировки пассажиров и полезной нагрузки, а также испытания инновационных аэрокосмических технологий.
По заявлению компании, Space Transportation намерена проводить с 2019 по 2022 год верификационные запуски, в ходе которых будут проверяться ключевые технологии для глобальных гиперзвуковых полётов в будущем.
На 2023 год планируется первая миссия прототипа "космического челнока" на основе "Тяньсин-1" и "Тяньсин-2" для суборбитального космического туризма, а в 2025-м - первый тестовый полёт полноценного корабля.
Первый глобальный полёт космического корабля "Тяньсин" намечен на 2028 год. По заявлениям разработчиков, технологии, необходимые для проведения полномасштабных миссий, должны быть доработаны и апробированы к 2030 году.
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