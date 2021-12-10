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Транспорт и связь 10.12.2021 19:30

Tesla выпустила более 400 тыс. автомобилей на заводе в Шанхае в 2021г

Объем поставок электромобилей американской Tesla Inc. с завода в Шанхае в январе-ноябре превысил 400 тыс., сообщила компания.

Поставки увеличились в 3,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 413,283 тыс. машин.

Кроме того, Tesla установила в материковой части Китая в этом году более 1 тыс. зарядных станций Supercharge, а также почти 9 тыс. зарядных устройств других видов, сообщает агентство "Синьхуа".

Выпущенные в Китае электромобили экспортируются в такие страны, как Дания, Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды и Норвегия.

Производственные мощности Shanghai Gigafactory в настоящее время превышают 450 тыс. машин в год. Локализация выпуска автомобильных компонентов приближается к 90%, по данным Tesla.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, TESLA, АВТОМОБИЛИ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]