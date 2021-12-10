Tesla выпустила более 400 тыс. автомобилей на заводе в Шанхае в 2021г

Объем поставок электромобилей американской Tesla Inc. с завода в Шанхае в январе-ноябре превысил 400 тыс., сообщила компания.
Поставки увеличились в 3,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 413,283 тыс. машин.
Кроме того, Tesla установила в материковой части Китая в этом году более 1 тыс. зарядных станций Supercharge, а также почти 9 тыс. зарядных устройств других видов, сообщает агентство "Синьхуа".
Выпущенные в Китае электромобили экспортируются в такие страны, как Дания, Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды и Норвегия.
Производственные мощности Shanghai Gigafactory в настоящее время превышают 450 тыс. машин в год. Локализация выпуска автомобильных компонентов приближается к 90%, по данным Tesla.
Участники платформы "3+3" на первом заседании обсудили вопросы экономики и транспорта
Глава МИД Азербайджана принял посла Южной Кореи, завершающего дипмиссию в Баку
Алиев дал ряд поручений правительству с целью ускорения экономического развития Карабаха и Восточного Зангезура
Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, выиграв матч у Непомнящего
В Азербайджане суточный спад новых случаев и смертности от COVID-19
Минобразования направит 235 тыс. манатов на работы по проекту создания учебного кампуса в Мингячевире
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Прямые иностранные инвестиции в Китай по итогам 2021г превысят 1 трлн юаней
Зеленский не исключает возможность прямых переговоров с президентом РФ по Донбассу
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Caspian Energy Club принял участие на 23-м Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт