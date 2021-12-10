Caspian Energy Club принял участие на 23-м Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне

Caspian Energy Club в очередной раз принимал участие на одном из крупнейших и наиболее представительных событий в международной нефтегазовой индустрии - Всемирном нефтяном конгрессе (World Petroleum Congress). 23-й Всемирный нефтяной конгресс в этот раз проводился с 5 по 9 декабря 2021 года в Хьюстоне (США), который справедливо считают одной из «энергетических столиц мира». Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.

В работе 23-го Всемирного нефтяного конгресса, принимали участие несколько тысяч представителей из 70 стран, включая флагманов нефтегазовой отрасли, профильных министров и экспертов.

Представители нефтегазового департамента Caspian Energy Club провели презентацию нескольких выпусков журнала Caspian Energy и приняли активное участие в работе пленарных сессий Всемирного нефтяного конгресса.

Caspian Energy являлся медиа партнером 23-го Всемирного нефтяного конгресса.

Журнал Caspian Energy распространяется в 50 странах мира. На протяжении 22 лет в журнале были опубликованы интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих мировых экспертов.

По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий Каспийско-Черноморского региона и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в Каспийско-Черноморском и Балтийском регионах.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.