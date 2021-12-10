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Наука и образование 10.12.2021 16:15

Минобразования направит 235 тыс. манатов на работы по проекту создания учебного кампуса в Мингячевире

Хозрасчетное Управление по капитальному строительству и снабжению министерства образования заключило контракт с ООО «BİMD» на выполнение работ по адаптации проекта строительства совместного кампуса для Мингячевирского государственного университета и Мингячевиской школы профессионального образования.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, сумма контракта составляет 235 тыс. манатов.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, ТЕНДЕР, КАМПУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]