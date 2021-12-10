Минобразования направит 235 тыс. манатов на работы по проекту создания учебного кампуса в Мингячевире

Хозрасчетное Управление по капитальному строительству и снабжению министерства образования заключило контракт с ООО «BİMD» на выполнение работ по адаптации проекта строительства совместного кампуса для Мингячевирского государственного университета и Мингячевиской школы профессионального образования.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, сумма контракта составляет 235 тыс. манатов.
Э.Шафиев
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