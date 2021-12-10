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СНГ 10.12.2021 16:21

Кризис между РФ и Украиной нужно остановить дипломатическим путем - Столтенберг

Нормализация обстановки на границе РФ и Украины требует дипломатических мер, в связи с чем переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, а также диалог на площадке Совета Россия-НАТО (СРН) играют важную роль, заявил в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Этот кризис требует политического и дипломатического решения. Так что мы приветствуем диалог президента США Джо Байдена и президента Путина, а также усилия собрать новую встречу в нормандском формате, потому что диалог еще более важен, когда напряженность - на подъеме", - заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и французским министром обороны Флоранс Парли.

"Наше предложение вести содержательный диалог в рамках Совета НАТО-Россия все еще остается в силе", - продолжил он.

Также он вновь призвал Россию приложить усилия для деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Генсек НАТО на протяжении нескольких месяцев выступает с призывом к РФ наладить взаимодействие в рамках СРН.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]