Кризис между РФ и Украиной нужно остановить дипломатическим путем - Столтенберг

Нормализация обстановки на границе РФ и Украины требует дипломатических мер, в связи с чем переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, а также диалог на площадке Совета Россия-НАТО (СРН) играют важную роль, заявил в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Этот кризис требует политического и дипломатического решения. Так что мы приветствуем диалог президента США Джо Байдена и президента Путина, а также усилия собрать новую встречу в нормандском формате, потому что диалог еще более важен, когда напряженность - на подъеме", - заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и французским министром обороны Флоранс Парли.
"Наше предложение вести содержательный диалог в рамках Совета НАТО-Россия все еще остается в силе", - продолжил он.
Также он вновь призвал Россию приложить усилия для деэскалации ситуации на границе с Украиной.
Генсек НАТО на протяжении нескольких месяцев выступает с призывом к РФ наладить взаимодействие в рамках СРН.
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