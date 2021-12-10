Конституционный суд Венгрии поддержал ЕС в споре с Будапештом по мигрантам

Конституционный суд Венгрии в пятницу вынес вердикт о том, что Будапешт может принимать собственные законы только в том случае, если данная сфера недостаточно четко определена на уровне законодательства ЕС, сообщает европейская пресса.
Таким образом, суд ответил на решение Европейского суда в отношении Венгрии, в котором утверждается, что принятый властями в Будапеште закон противоречит европейскому праву, фактически лишая мигрантов возможности на получение убежища в стране.
Ранее венгерские власти обратились в Конституционный суд страны с ходатайством, чтобы он пересмотрел решение Европейского суда, потребовавшего от Будапешта приостановить действие закона, позволяющего полиции депортировать из страны тех, кто рассчитывает на получение убежища.
Член Европейской комиссии, ответственный за вопросы юстиции Дидье Рейндерс, который посетил Будапешт в ноябре, заявил о неприемлемости постановки под сомнение положений Европейского суда.
Ранее венгерские власти сделали практически невозможным получение убежища в стране, а в 2015 году было возведено мощное заграждение на границе с Сербией, через которую нелегалы пытались перебраться в ЕС.
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