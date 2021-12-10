Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0231 GBR   2.248 TRY   0.1232

Цена на нефть

09.12 $/bbl +/- WTI 70.94 -1.42 Brent 74.42 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.12.2021 20:23

Конституционный суд Венгрии поддержал ЕС в споре с Будапештом по мигрантам

Конституционный суд Венгрии в пятницу вынес вердикт о том, что Будапешт может принимать собственные законы только в том случае, если данная сфера недостаточно четко определена на уровне законодательства ЕС, сообщает европейская пресса.

Таким образом, суд ответил на решение Европейского суда в отношении Венгрии, в котором утверждается, что принятый властями в Будапеште закон противоречит европейскому праву, фактически лишая мигрантов возможности на получение убежища в стране.

Ранее венгерские власти обратились в Конституционный суд страны с ходатайством, чтобы он пересмотрел решение Европейского суда, потребовавшего от Будапешта приостановить действие закона, позволяющего полиции депортировать из страны тех, кто рассчитывает на получение убежища.

Член Европейской комиссии, ответственный за вопросы юстиции Дидье Рейндерс, который посетил Будапешт в ноябре, заявил о неприемлемости постановки под сомнение положений Европейского суда.

Ранее венгерские власти сделали практически невозможным получение убежища в стране, а в 2015 году было возведено мощное заграждение на границе с Сербией, через которую нелегалы пытались перебраться в ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]