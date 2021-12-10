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Дальнее зарубежье 10.12.2021 18:23

Австралийская Fortescue Metals начала поиск нового CEO

Австралийская Fortescue Metals Group Ltd. займется поиском нового гендиректора, который возглавит процесс трансформации компании из производителя железной руды в диверсифицированную группу с операциями в сфере возобновляемой энергетики и добычи ресурсов.

Компания обратилась в рекрутинговую фирму Egon Zehnder, чтобы найти преемника нынешнему CEO Элизабет Гейнс, которая перейдет на пост неисполнительного директора компании.

"Fortescue проходит масштабную трансформацию от производителя железной руды и перспективных металлов к вертикально интегрированной группе с активами в сфере "зеленой" энергетики и ресурсов", - говорится в пресс-релизе компании.

Гейнс занимает пост CEO Fortescue с начала 2018 года и входит в совет директоров компании с 2013 года.

Fortescue, основная часть доходов которой традиционно приходилась на операции по добыче железной руды, за последние годы создала портфель проектов в сфере чистой энергетики, в частности, в сегменте "зеленого" водорода.

Акции компании с начала текущего года подешевели на 23%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]