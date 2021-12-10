Австралийская Fortescue Metals начала поиск нового CEO

Австралийская Fortescue Metals Group Ltd. займется поиском нового гендиректора, который возглавит процесс трансформации компании из производителя железной руды в диверсифицированную группу с операциями в сфере возобновляемой энергетики и добычи ресурсов.
Компания обратилась в рекрутинговую фирму Egon Zehnder, чтобы найти преемника нынешнему CEO Элизабет Гейнс, которая перейдет на пост неисполнительного директора компании.
"Fortescue проходит масштабную трансформацию от производителя железной руды и перспективных металлов к вертикально интегрированной группе с активами в сфере "зеленой" энергетики и ресурсов", - говорится в пресс-релизе компании.
Гейнс занимает пост CEO Fortescue с начала 2018 года и входит в совет директоров компании с 2013 года.
Fortescue, основная часть доходов которой традиционно приходилась на операции по добыче железной руды, за последние годы создала портфель проектов в сфере чистой энергетики, в частности, в сегменте "зеленого" водорода.
Акции компании с начала текущего года подешевели на 23%.
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