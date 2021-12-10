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Регион 10.12.2021 16:27

Киргизская спецслужба задержала иностранца, причастного к крупному теракту в Турции

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали террориста, причастного к нападению на ночной клуб в Стамбуле в 2017 году, сообщает пресс-служба ГКНБ в пятницу.

"В рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий в Бишкеке задержан гражданин иностранного государства, который подозревается к причастности к террористической деятельности. Установлено, что задержанный имеет причастность к резонансному теракту в одном из клубов Стамбуле, в результате которого погибли 39 граждан из 18 стран", - говорится в сообщении.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ, оперативно-следственные мероприятия продолжаются, заявили в ведомстве.

В ночь на 1 января 2017 года в Стамбуле вооруженный автоматом террорист открыл огонь по посетителям ночного клуба Reina. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТЕРРОРИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]