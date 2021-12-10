Новак: рынок нефти восстанавливается, надеюсь, что в 2022г выйдет на баланс спроса-предложения докризисного уровня

Вице-премьер РФ Александр Новак рассчитывает, что в 2022 году нефтяной рынок восстановится до допандемийного уровня.

"Мы видим, рынок сейчас восстанавливается. В прошлом году он восстановился частично, в этом году примерно на 6 млн баррелей, и я надеюсь, что в следующем году - в 2022 году - мы уже выйдем на баланс спроса и предложения докризисного уровня", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы позитивно оцениваем те совместные действия, которые были с 2016 года (первое соглашение ОПЕК+ - ИФ). Они позволили нам вернуть инвестиции, вернуть отрасли доверие, на стратегический более долгосрочный период планировать свою деятельность. И мы это видим - на сегодняшний день волатильность не такая высокая, и мы очень четко понимаем, что сегодня происходит, мониторим каждый месяц ситуацию, принимаем наиболее правильные решения", - продолжил он.

Новак также подчеркнул, что во время нефтяного кризиса весной 2020 года, связанного с пандемией, все страны-участницы ОПЕК+ смогли разумно подойти к переговорам и принять самое правильное решение, которое исполняется уже более полутора лет. "Исполняется строго - все страны дорожат, чтобы это исполнялось, чтобы не допустить того, чтобы произошло повторение 2020 года", - сказал российский вице-премьер.

"Что касается новых штаммов - это тоже один из факторов, который мы обязаны просто мониторить, и принимать оперативные решения в случае, если он будет очень сильно негативно влиять на принятие правительствами разных стран различных мер по ограничению, если это будет. Если не будет, то мы будем, в том числе, мониторить ситуацию и восстанавливать предложение относительно растущего спроса", - резюмировал он.