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ТЭК 10.12.2021 16:42

Казахстан незначительно превысил установленную ОПЕК+ квоту по добыче нефти в ноябре

Добыча нефти в Казахстане в ноябре 2021 года составила 1,595 млн барр/сут., сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве энергетики республики.

Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре была определена в объеме 1,540 млн барр/сутки.

В министерстве добавили, что уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ с мая 2020 года по ноябрь 2021 года составляет 95%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ОПЕК, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]