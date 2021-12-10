Казахстан незначительно превысил установленную ОПЕК+ квоту по добыче нефти в ноябре

Добыча нефти в Казахстане в ноябре 2021 года составила 1,595 млн барр/сут., сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве энергетики республики.

Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре была определена в объеме 1,540 млн барр/сутки.

В министерстве добавили, что уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ с мая 2020 года по ноябрь 2021 года составляет 95%.