Казахстан незначительно превысил установленную ОПЕК+ квоту по добыче нефти в ноябре

Добыча нефти в Казахстане в ноябре 2021 года составила 1,595 млн барр/сут., сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве энергетики республики.
Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в ноябре была определена в объеме 1,540 млн барр/сутки.
В министерстве добавили, что уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ с мая 2020 года по ноябрь 2021 года составляет 95%.
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