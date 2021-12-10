В Азербайджане суточный спад новых случаев и смертности от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 109 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 602 тыс. 137, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 315 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 17 человек (накануне - 19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 055.

От COVID-19 вылечились 573 тыс. 34 человек, в том числе 1946 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 48 человек.

За сутки медики провели 10 тыс. 532 теста на коронавирус против 11 тыс. 799 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 655 тыс. 385.

Э.Шафиев