Экс-канцлер Германии Ангела Меркель планирует написать автобиографию, сообщает в пятницу Spiegel.

Помогать Меркель в этой работе будет Беате Бауманн, которая много лет руководила бюро канцлера. К услугам других соавторов Меркель прибегать не планирует.

"Экс-канцлер не планирует рассказывать всю ее жизнь. Она хотела бы своими словами объяснить свои центральные политические решения с оглядкой на собственный жизненный путь", - сказала Бауманн изданию.

Издательство, которое опубликует текст, пока не определено.