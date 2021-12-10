Экс-канцлер Германии Ангела Меркель планирует написать автобиографию, сообщает в пятницу Spiegel.
Помогать Меркель в этой работе будет Беате Бауманн, которая много лет руководила бюро канцлера. К услугам других соавторов Меркель прибегать не планирует.
"Экс-канцлер не планирует рассказывать всю ее жизнь. Она хотела бы своими словами объяснить свои центральные политические решения с оглядкой на собственный жизненный путь", - сказала Бауманн изданию.
Издательство, которое опубликует текст, пока не определено.
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