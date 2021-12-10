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Дальнее зарубежье 10.12.2021 19:04

Меркель планирует написать автобиографию

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель планирует написать автобиографию, сообщает в пятницу Spiegel.

Помогать Меркель в этой работе будет Беате Бауманн, которая много лет руководила бюро канцлера. К услугам других соавторов Меркель прибегать не планирует.

"Экс-канцлер не планирует рассказывать всю ее жизнь. Она хотела бы своими словами объяснить свои центральные политические решения с оглядкой на собственный жизненный путь", - сказала Бауманн изданию.

Издательство, которое опубликует текст, пока не определено.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, АВТОБИОГРАФИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]