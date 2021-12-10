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Регион 10.12.2021 17:01

На венских переговорах по иранскому атому удалось устранить недопонимания - посол Ирана в Лондоне

Участникам венских переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной сделке удалось урегулировать спорные вопросы по черновому варианту предложений, касающихся возвращения к соблюдению соглашения, заявил в пятницу посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд.

"Недопонимания по черновому варианту ядерных предложений устранены", - приводит агентство Bloomberg слова Бахарванда.

По данным агентства, Бахарванд "оптимистично оценил недавние встречи в рамках ядерных переговоров".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]