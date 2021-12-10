На венских переговорах по иранскому атому удалось устранить недопонимания - посол Ирана в Лондоне

Участникам венских переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной сделке удалось урегулировать спорные вопросы по черновому варианту предложений, касающихся возвращения к соблюдению соглашения, заявил в пятницу посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд.

"Недопонимания по черновому варианту ядерных предложений устранены", - приводит агентство Bloomberg слова Бахарванда.

По данным агентства, Бахарванд "оптимистично оценил недавние встречи в рамках ядерных переговоров".