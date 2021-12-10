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Дальнее зарубежье 10.12.2021 21:47

США выделят $20 млн на усиление безопасности восточной и северной границ Украины

Государственная пограничная служба Украины и посольство США подписали в пятницу План совместных действий по усилению северного и восточного участков украинской границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн", - отметила начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов посольства США в Украине Сара Лангенкомп.

Проект, в частности, предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе Украины беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и тому подобного.

"Речь идет об обеспечении прежде всего неотложных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы, о защите нашего персонала, об обеспечении личной безопасности, о комфортности пребывания в полевых условиях, о качественном выполнении задач на государственной границе. Мы имеем сегодня очень непростую ситуацию на востоке Украины, на северных границах и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе", - заявил первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]