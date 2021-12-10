США выделят $20 млн на усиление безопасности восточной и северной границ Украины

Государственная пограничная служба Украины и посольство США подписали в пятницу План совместных действий по усилению северного и восточного участков украинской границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн", - отметила начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов посольства США в Украине Сара Лангенкомп.
Проект, в частности, предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе Украины беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и тому подобного.
"Речь идет об обеспечении прежде всего неотложных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы, о защите нашего персонала, об обеспечении личной безопасности, о комфортности пребывания в полевых условиях, о качественном выполнении задач на государственной границе. Мы имеем сегодня очень непростую ситуацию на востоке Украины, на северных границах и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе", - заявил первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.
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