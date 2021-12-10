Финляндия закупит у США 64 истребителя F-35A

Правительство Финляндии объявило в пятницу о закупке у американской корпорации Lockheed Martin 64 многоцелевых истребителей F-35A.

"Приобретение истребителей F-35 обеспечит оперативные возможности ВВС Финляндии до начала 2060-х годов", - сообщил на пресс-конференции министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen).

По его словам, обновление парка истребителей приведет также к реформе разведки Оборонительных сил и контроля над территорией страны, а также управления обороной.

Финны выбрали F-15 в ходе тендера из пяти предложений. Среди претендентов были также французские Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, шведский Saab Gripen E/F, а также американский Boeing F/A-18 Super Hornet.

Истребители обойдутся Финляндии в 8,4 млрд евро. По словам Кайкконена, "соотношение качество-цена хорошее": каждый F-35 стоит не менее $120 млн и это самая крупная военная закупка Финляндии.

Первые F-35 прибудут в Финляндию в 2026 году.

Финляндия закупит также 200 крылатых ракет AGM-158 JASSM.

Конгресс США уже дал разрешение на экспорт ракет, которые станут основным оружием финских истребителей для поражения наземных целей.

В настоящее время у Финляндии 62 истребителя F/A-18 Hornet, срок использования которых истекает в 2030 году и их начнут списывать поэтапно с 2025 года.