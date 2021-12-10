Два человека погибли в результате взрывов в Кабуле

В результате двух взрывов в западной части Кабула в пятницу погибли два человека, ранены четверо, сообщило информационное агентство Aamaj News со ссылкой на пресс-центр МВД движения "Талибан".

"Двое мирных жителей были убиты и трое других получили ранения в результате первого взрыва сегодня днем в районе Даште Барчи, в шестом полицейском округе Кабула", - сообщило агентство со ссылкой на начальника пресс-центра МВД талибов Саида Хости.

По словам Хости, в результате второго взрыва пострадала женщина.

Второй взрыв прогремел в районе Поле Суркх, также находящийся в западной части афганской столицы, заселенной преимущественно хазарийцами - шиитами.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за организацию взрывов.