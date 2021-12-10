Два человека погибли в результате взрывов в Кабуле

В результате двух взрывов в западной части Кабула в пятницу погибли два человека, ранены четверо, сообщило информационное агентство Aamaj News со ссылкой на пресс-центр МВД движения "Талибан".
"Двое мирных жителей были убиты и трое других получили ранения в результате первого взрыва сегодня днем в районе Даште Барчи, в шестом полицейском округе Кабула", - сообщило агентство со ссылкой на начальника пресс-центра МВД талибов Саида Хости.
По словам Хости, в результате второго взрыва пострадала женщина.
Второй взрыв прогремел в районе Поле Суркх, также находящийся в западной части афганской столицы, заселенной преимущественно хазарийцами - шиитами.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за организацию взрывов.
Алиев дал ряд поручений правительству с целью ускорения экономического развития Карабаха и Восточного Зангезура
Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле своих позиций на границе с Арменией
Назарбаев предлагает пригласить Азербайджан в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя
Группа "Нафтогаз" в январе-сентябре сократила чистый убыток в 3,9 раза
Tesla выпустила более 400 тыс. автомобилей на заводе в Шанхае в 2021г
Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере АПК - министр
В Азербайджане суточный спад новых случаев и смертности от COVID-19
Минобразования направит 235 тыс. манатов на работы по проекту создания учебного кампуса в Мингячевире
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $425
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Caspian Energy Club принял участие на 23-м Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт