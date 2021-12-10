Прямые иностранные инвестиции в Китай по итогам 2021г превысят 1 трлн юаней

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая по итогам 2021 года, как ожидается, превысит 1 трлн юаней ($157,5 млрд), заявил официальный представитель министерства торговли страны Гао Фэн.

Он отметил, что за 20 лет с момента вступления КНР во Всемирную торговую организацию страна достигла заметного прогресса в использовании иностранных инвестиций. В прошлом году приток ПИИ составил 999,98 млрд юаней, что почти втрое превышает показатель в 338 млрд юаней, зафиксированный в 2001 году.

Как сказал Гао Фэн, Китай продолжит сокращать список отраслей, закрытых для иностранных инвестиций, а также способствовать созданию благоприятной деловой среды, чтобы Китай смог поделиться возможностями развития с другими странами, сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщалось, объем FDI в экономику материкового Китая в январе-октябре вырос на 17,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 943,15 млрд юаней. В долларовом выражении показатель повысился на 23,4% и превысил $142 млрд.