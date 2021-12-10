В тюрьмах в мире остаются 365 журналистов - Международная федерация журналистов

На 10 декабря 2021 года в заключении в тюрьмах по всему миру находятся не менее 365 журналистов, говорится в пресс-релизе Международной федерации журналистов (IFJ), приуроченном ко Дню прав человека 10 декабря.
По информации IFJ, больше всего в заключении журналистов оказалось в КНР (102 человека), Турции (34), Белоруссии (29) и Эритреи (29). Далее следуют Египет (27), Вьетнам (21) и Мьянма (18). Россия занимает восьмое место по числу журналистов, находящихся в тюрьмах - таковых в РФ IFJ насчитала 12.
При этом отмечается рост числа оказавшихся в заключении журналистов: в 2020 году речь шла о 235 заключенных журналистов.
Больше всего таких журналистов зарегистрировано в Азии - 162 человека, за которой следует Европа (87) и Ближний Восток и арабские страны (65).
Вместе с тем в 2021 году отмечается уменьшение количества убийств журналистов - 45 против 65 в 2020 году. Больше всего смертей пришлось на Азию (20), страны Северной и Южной Америки (9) и Африку (8).
В заявлении уточняется, что Азия возглавила этот список в связи с тяжелой ситуацией со свободой СМИ в Афганистане. Также IFJ напомнила о ставшей известной "новой форме массовой слежки за журналистами" - программном обеспечении Pegasus.
"Миру нужно осознать рост (масштабов - ИФ) нарушений против журналистов", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря IFJ Энтони Беллангера.
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