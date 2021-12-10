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СНГ 10.12.2021 20:13

Байден в разговоре с Путиным выразил готовность к серьезному диалогу по вопросам обеспечения безопасности России - заявление МИД РФ

Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил готовность начать с Россией серьезный диалог по вопросам, связанным с обеспечением ее безопасности, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Отмечаем выраженную президентом США Дж.Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря этого года разговора с президентом В.В.Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули: "Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте".

В заявлении отмечается, что "нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо".

"В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что Россия "настаивает на выработке - в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности - серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]