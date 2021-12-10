Байден в разговоре с Путиным выразил готовность к серьезному диалогу по вопросам обеспечения безопасности России - заявление МИД РФ

Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил готовность начать с Россией серьезный диалог по вопросам, связанным с обеспечением ее безопасности, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Отмечаем выраженную президентом США Дж.Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря этого года разговора с президентом В.В.Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
На Смоленской площади подчеркнули: "Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте".
В заявлении отмечается, что "нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо".
"В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ также подчеркнули, что Россия "настаивает на выработке - в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности - серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России".
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