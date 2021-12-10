Глава МИД Азербайджана принял посла Южной Кореи, завершающего дипмиссию в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял посла Южной Кореи в Баку Кима Тонга Опа в связи с истечением срока его дипломатической миссии, сообщает пресс-служба МИД.
"Байрамов с удовлетворением отметил развитие отношений между Азербайджаном и Кореей в политической, экономической и гуманитарной сферах и высоко оценил усилия посла в этом направлении", - отмечается в сообщении.
Коснувшись празднования в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Сеулом, стороны выразили уверенность, что организация различных мероприятий в этой связи будет способствовать дальнейшему укреплению связей.
"На встрече также обсуждалось сотрудничество на многосторонних платформах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
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