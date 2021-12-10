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Внешняя политика 10.12.2021 20:26

Глава МИД Азербайджана принял посла Южной Кореи, завершающего дипмиссию в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял посла Южной Кореи в Баку Кима Тонга Опа в связи с истечением срока его дипломатической миссии, сообщает пресс-служба МИД.

"Байрамов с удовлетворением отметил развитие отношений между Азербайджаном и Кореей в политической, экономической и гуманитарной сферах и высоко оценил усилия посла в этом направлении", - отмечается в сообщении.

Коснувшись празднования в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Сеулом, стороны выразили уверенность, что организация различных мероприятий в этой связи будет способствовать дальнейшему укреплению связей.

"На встрече также обсуждалось сотрудничество на многосторонних платформах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КОРЕЯ, ПРИЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]