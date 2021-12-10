Заместители министров иностранных дел стран-участниц платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран - ИФ) будут собираться не реже двух раз в год.

Первое заседание на уровне замминистров в рамках данной платформы состоялось в пятницу в Москве.

В нем приняли участие представители пяти стран - Азербайджана, Армении, России, Турции и Ирана.

Представители Грузии отказались от участия в мероприятии "Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой", - отметили в МИД Азербайджана.

В МИД, комментируя прошедшее заседание, отметили, что на нем обсуждалось повышение доверия в регионе, сотрудничество в области восстановления, реконструкции и расширения региональных экономических и транспортных связей.

"В рамках механизма встречи и обсуждения на уровне заместителей министров будут проводиться не реже двух раз в год на ротационной основе в каждой стране-участнице. Встречи и обсуждения будут проводиться при координации и руководстве министерств иностранных дел с участием министерств экономики и транспорта и, при необходимости, других отраслевых ведомств", - отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что в зависимости от развития механизма консультаций могут быть организованы встречи и обсуждения на более высоком уровне.

"На встречах могут обсуждаться общие региональные вопросы, инициативы и проекты, представляющие взаимный интерес для сторон и способствующие региональной стабильности и процветанию", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также отметили, что следующая встреча будет согласована по дипломатическим каналам.

Э.Шафиев