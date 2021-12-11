Два человека стали жертвами торнадо в американском штате Арканзас

Два постояльца дома престарелых погибли и пятеро получили ранения в результате торнадо в городе Монетт американского штата Арканзас, сообщил телеканал KAIT со ссылкой на представителей местных властей.

Еще около 20 человек оказались заблокированными в здании, которое подверглось сокрушительному удару торнадо, говорится в сообщении.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о торнадо в пятницу вечером для районов в нескольких штатах, включая Арканзас, Теннеси, Миссури и Иллинойс.