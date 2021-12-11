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Дальнее зарубежье 11.12.2021 09:25

ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле, сообщают местные СМИ.

В результате двух взрывов в западной части Кабула в пятницу погибли двое и ранены четверо, сообщило информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на пресс-центр МВД движения "Талибан".

"Двое мирных жителей были убиты и трое других получили ранения в результате первого взрыва сегодня днем в районе Даште Барчи, в шестом полицейском округе Кабула", - сообщило агентство со ссылкой на начальника пресс-центра МВД талибов Саида Хости.

По словам Хости, в результате второго взрыва пострадала женщина.

Второй взрыв прогремел в районе Поле Суркх, также находящийся в западной части афганской столицы, заселенной преимущественно хазарийцами - шиитами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]