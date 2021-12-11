ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле, сообщают местные СМИ.
В результате двух взрывов в западной части Кабула в пятницу погибли двое и ранены четверо, сообщило информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на пресс-центр МВД движения "Талибан".
"Двое мирных жителей были убиты и трое других получили ранения в результате первого взрыва сегодня днем в районе Даште Барчи, в шестом полицейском округе Кабула", - сообщило агентство со ссылкой на начальника пресс-центра МВД талибов Саида Хости.
По словам Хости, в результате второго взрыва пострадала женщина.
Второй взрыв прогремел в районе Поле Суркх, также находящийся в западной части афганской столицы, заселенной преимущественно хазарийцами - шиитами.
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