Блинкен и глава МИД Германии обсудили Россию в контексте Украины - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в британском Ливерпуле обсудили вопросы, связанные с "агрессией" России против Украины, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеной Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в "большой семерке", - написал Прайс в Twitter.
Сам Блинкен после встречи с германским коллегой сообщил в Twitter: "С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и правам человека".
На 11-12 декабря в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.
Как заявила журналистам министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, одной из задач встречи будет создание единого фронта "большой семерки" против политики России в отношении Украины.
"То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные, - это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии, против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильна", - сказала дипломат.
Она подчеркнула: "Что мы должны сделать, так это удержать Россию от таких действий".
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