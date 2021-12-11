Глава Минфина США Джанет Йеллен в беседе с новым германским коллегой Кристианом Линднером высказалась в пользу сотрудничества с Германией по нанесению ущерба при определенных условиях экономике России.
"Министр Йеллен подтвердила озабоченность президента Джо Байдена наращиванием Россией сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнерстве с Германией в области быстрых мер по нанесении серьезного ущерба российской экономике при непредвиденных обстоятельствах", - говорится в пресс-релизе американского Минфина.
Йеллен поздравила Линдера с назначением на пост министра финансов и "выразила признательность Германии за приверженность трансатлантическому альянсу".
Байден после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил журналистам, что в ходе беседы по видеосвязи предупредил российского лидера о серьезных экономических последствиях для РФ в случае ее вторжения на Украину.
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