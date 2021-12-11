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Дальнее зарубежье 11.12.2021 10:02

США призвали Германию к сотрудничеству для нанесения ущерба экономике России в случае "непредвиденных обстоятельств"

Глава Минфина США Джанет Йеллен в беседе с новым германским коллегой Кристианом Линднером высказалась в пользу сотрудничества с Германией по нанесению ущерба при определенных условиях экономике России.

"Министр Йеллен подтвердила озабоченность президента Джо Байдена наращиванием Россией сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнерстве с Германией в области быстрых мер по нанесении серьезного ущерба российской экономике при непредвиденных обстоятельствах", - говорится в пресс-релизе американского Минфина.

Йеллен поздравила Линдера с назначением на пост министра финансов и "выразила признательность Германии за приверженность трансатлантическому альянсу".

Байден после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил журналистам, что в ходе беседы по видеосвязи предупредил российского лидера о серьезных экономических последствиях для РФ в случае ее вторжения на Украину.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]