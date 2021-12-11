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Дальнее зарубежье 11.12.2021 10:15

Главы внешнеполитических ведомств Британии и США обсудили вопросы поддержки Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины.

"Перед G7 и вслед за успешным "Саммитом за демократию" встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение (действий - ИФ) Ирана по получению ядерного оружия", - написала министр в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече глав МИД G7 будут обсуждаться вопросы, касающиеся политики России в отношении Украины и так называемые угрозы возможного российского "вторжения".

Встреча запланирована на 11-12 декабря в Ливерпуле.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]