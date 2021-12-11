В Минобороны Азербайджана подтвердили гибель военнослужащего Отдельной общевойсковой армии

Министерство обороны Азербайджана подтвердило гибель военнослужащего Отдельной общевойсковой армии Нахчывана 10 декабря.

"Вечером 10 декабря погиб военнослужащий Отдельной общевойсковой армии Гасанов Нурлан Эльдар оглу", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом в Минобороны отметили, что гибель военнослужащего произошла в небоевых условиях.

По факту Военной прокуратурой Нахчыванской Автономной Республики проводится расследование.

А.Салаева