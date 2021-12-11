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Происшествия 11.12.2021 10:52

Несколько человек погибли в результате взрывов в лагере беженцев в Ливане

В результате взрывов в лагере палестинских беженцев в ливанском Тире погибли несколько человек, также сообщается о раненых. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на ливанское Национальное новостное агентство.

Точное число жертв не приводится, однако чиновник из службы безопасности на условиях анонимности рассказал о том, что взрывы могли унести жизни до 12 человек.

По первоначальным данным, после возгорания прицепа с дизельным топливом пожар перекинулся на мечеть, в которой, по словам местных жителей, хранилось оружие палестинской группировки ХАМАС. Это стало причиной взрывов.

В Ливане проживают десятки тысяч беженцев из Палестины, в том числе в 12 специальных лагерях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]