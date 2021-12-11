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Дальнее зарубежье 11.12.2021 11:04

Шестерых предполагаемых организаторов штурма Капитолия вызвали в суд

Комитет Палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия 6 января, направил судебные повестки шестерым предполагаемым организаторам беспорядков. Об этом пишет Associated Press.

По словам председателя комитета Бенни Томпсона, некоторые из подозреваемых могли иметь прямую связь с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Он указал, что двое из них обедали с Трампом 4 января и обсуждали выступление на митинге.

Члены комитета указали, что хотят узнать источник финансирования беспорядков, а также то, поддерживали ли их организаторы контакты с Белым домом и конгрессменами.

Комитет объявил о том, что разослал около 50 повесток, при этом также вызвал в суд неизвестное количество человек в частном порядке. Всего конгрессмены опросили почти 300 людей, связанных с событиями 6 января. В тот день сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Ранее Федеральный апелляционный суд отказал Трампу в его попытке заблокировать передачу документов Белого дома комитету Палаты представителей, расследующему события 6 января.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]