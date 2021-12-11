Армения должна предпринять реальные шаги для нормализации отношений с Азербайджаном – МИД

МИД Азербайджана призывает армянскую сторону воздерживаться от попыток препятствовать мирному процессу путем создания преднамеренной напряженности в регионе и предпринять реальные шаги для нормализации отношений с Азербайджаном.

Как говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства, в последние дни вооруженные силы Армении продолжили провокации на азербайджано-армянской границе в направлении Кельбаджарского района Азербайджана. 8 декабря в результате очередной провокации был убит военнослужащий азербайджанской армии Алиев Асиф Адиль оглу.

9-10 декабря ВС Армении с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В результате ответных мер азербайджанской армии провокации противоположной стороны были предотвращены, напоминает МИД.

"В то время, когда Азербайджан предпринимает соответствующие шаги для нормализации постконфликтных отношений с Арменией, продолжение провокационной деятельности армянской стороны накануне встречи в формате "3 + 3" в Москве демонстрирует агрессивную позицию страны и подрывает региональные усилия по миростроительству", - говорится в заявлении МИД.

Также в нем отмечается, что "военно-политическое руководство Армении несет прямую ответственность за напряженность на границе и кровавое преступление, совершенное в направлении Кельбаджарского района Азербайджана".

Одновременно в ведомстве подчеркивают, что обвинение МИД Армении в нарушении Азербайджаном территориальной целостности этой страны совершенно безосновательно, поэтому в целях недопущения подобных ложных обвинений Азербайджан поддерживает скорейшее начало переговоров по делимитации границы между двумя странами.

"Если Армения действительно хочет мира и стабильности в регионе, то она должна предпринять реальные шаги для нормализации отношений и положить конец имитациям. Мы призываем армянскую сторону воздерживаться от попыток воспрепятствовать мирному процессу путем создания преднамеренной напряженности в регионе и полностью выполнять трехсторонние заявления в соответствии со своими обязательствами", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

А.Салаева