Правительство Беларуси временно запретило вывоз муки

Временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты за пределы страны введен в Беларуси. Соответствующее постановление правительства опубликовано на национальном правовом интернет-портале в субботу.

Документом вводится временный запрет на вывоз этой категории товаров вне зависимости от страны происхождения, как за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, так и в государства-члены ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официальной публикации и действует в течение трех месяцев.