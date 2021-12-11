Правительство Беларуси временно запретило вывоз муки

Временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты за пределы страны введен в Беларуси. Соответствующее постановление правительства опубликовано на национальном правовом интернет-портале в субботу.
Документом вводится временный запрет на вывоз этой категории товаров вне зависимости от страны происхождения, как за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, так и в государства-члены ЕАЭС.
Постановление вступает в силу после его официальной публикации и действует в течение трех месяцев.
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