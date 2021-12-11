Минобороны Азербайджана и МККК провели семинар по международному гуманитарному праву

Министерство обороны Азербайджана совместно с представительством Международного Комитета Красного Креста в Баку организовало семинары для военнослужащих на тему международного гуманитарного права.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства, семинары прошли в Бейлагане, Барде и Гяндже.

"Военнослужащие были подробно проинформированы об основах, нормах и принципах международного гуманитарного права, а также о важности их применения в зонах конфликта. В то же время состоялся обмен мнениями об обеспечении безопасности гражданского населения в районах боевых действий, правилах обращения с военнопленными, а также других требованиях Женевских конвенций", - отмечается в сообщении.

А.Салаева