Минобороны Азербайджана и МККК провели семинар по международному гуманитарному праву

Министерство обороны Азербайджана совместно с представительством Международного Комитета Красного Креста в Баку организовало семинары для военнослужащих на тему международного гуманитарного права.
Как говорится в сообщении оборонного ведомства, семинары прошли в Бейлагане, Барде и Гяндже.
"Военнослужащие были подробно проинформированы об основах, нормах и принципах международного гуманитарного права, а также о важности их применения в зонах конфликта. В то же время состоялся обмен мнениями об обеспечении безопасности гражданского населения в районах боевых действий, правилах обращения с военнопленными, а также других требованиях Женевских конвенций", - отмечается в сообщении.
А.Салаева
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