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Дальнее зарубежье 11.12.2021 14:04

Глава британского МИД призывает союзников искать альтернативы российскому газу

Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставкам газа из России, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

По словам министра, она планирует работать с партнерами, "чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа".

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", - приводит слова Трасс Associated Press.

В Ливерпуле на этих выходных проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из главных тем, как ожидается, будет вызывающее беспокойство Запада присутствие российских войск близ Украины.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]