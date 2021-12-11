Участники первых консультаций в формате "3 + 3" обсудили в Москве практические шаги по развитию сотрудничества на Южном Кавказе в свете общих интересов стран региона, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление МИД Турции.

"Участники обсуждений, на которых Турция была представлена делегацией во главе с замглавы МИД Седатом Оналом, сошлись во мнении о необходимости концентрации усилий на практических вопросах, основанных на общности интересов сторон. Состоялся конструктивный и всесторонний обмен мнениями по углублению регионального сотрудничества. Участники консультаций сошлись во мнении о приоритетности торговли, экономики, транспорта, культуры и гуманитарной сфер в рамках усилий по обеспечению атмосферы доверия, что укрепит мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что представители пяти стран поддержали идею сохранения гибкого формата своей работы. Была выражена надежда на предстоящее участие Грузии в консультациях в формате "3 + 3".