Участники исследования вакцины для подростков "Спутник М" получат денежную компенсацию в размере 15 тыс. рублей при условии сдачи анализа крови на иммуногенность или введения плацебо, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте здравоохранения Москвы.
"500 участникам предлагают дополнительно сдать анализ крови на иммуногенность на первый, 28, 42, 90 и 180-й день. Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тыс. рублей, также 15 тыс. рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в рамках третьей фазы исследования вакцины из 3 тыс. добровольцев прививку сделают 2,4 тыс. человек, ещё 600 получат плацебо. Распределение будет проходить случайным образом. После введения как первого, так и второго компонента со всеми участниками в течение нескольких дней связываются для уточнения самочувствия.
"На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму, клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тем, кто получил плацебо, сделают прививку "Спутником М", чтобы продолжать наблюдение по плану исследования", - подчёркивают в департаменте.
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