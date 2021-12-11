Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Католическая епархия на Сицилии принесла публичные извинения после заявлений одного из священников о том, что Санта-Клауса не существует. Как сообщает Associated Press, объясняться пришлось после гнева родителей, детям которых священнослужитель сказал, что Санта-Клаус ненастоящий.
Как объяснили в епархии коммуны Ното, епископ Антонио Сталиано вовсе не хотел разрушить мечты маленьких прихожан за две недели до Рождества. Он лишь пытался напомнить об истинном значении праздника. В частности, он напомнил об истории святого Николая (Николая Чудотворца), который преследовался римлянами за приверженность христианской вере. Он стал прообразом современного Санта-Клауса.
В заявлении епархии подчеркивается, что церковь ни в коем случае не хочет помешать детям мечтать, но надеется, что из этой ситуации будут сделаны и другие выводы. "Санта-Клаус символизирует, как важно быть щедрым и готовым поделиться с ближним. Но если этот символ теряется, а образ Санта-Клауса начинает ассоциироваться с одним лишь потреблением и желанием покупать все больше и больше, нужно переосмыслить этот символ", - говорится в заявлении церкви в соцсетях.
Итальянские СМИ приводят слова Сталиано о том, что Санта-Клауса не существует, а привычный красный костюм был придуман в рекламных целях компанией Coca-Cola.
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