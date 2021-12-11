Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0231 GBR   2.248 TRY   0.1232

Цена на нефть

09.12 $/bbl +/- WTI 70.94 -1.42 Brent 74.42 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.12.2021 14:56

ВВС США сохранят в своем составе 45 стратегических бомбардировщиков B-1B до их замены новыми B-21

ВВС США должны будут сохранять в своем боевом составе 45 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и не списывать больше ни одной единицы до начала их замены самолетами B-21 Raider, следует из материалов Конгресса.

В рамках компромиссного законопроекта по оборонной политике, одобренного на текущей неделе Палатой представителей, который вскоре будет рассмотрен Сенатом, ВВС не разрешается продолжать сокращение авиапарка технически изношенных B-1B Lancer. Исключение составляют части, в которые начнут поступать на замену новые стратегические бомбардировщики B21 Raider. Планируется, что этот запрет продлится минимум до конца сентября 2023 года.

Корпорация Northrop Grumman построила первые пять опытных B-21. Ожидается, что они начнут поступать на вооружение в середине 2020-х годов. Это означает, что парк B-1B в ближайшей перспективе останется на текущем уровне 45 самолетов.

По данным американских военных, в последние десятилетия B-1B активно использовались в боевых действиях на Ближнем Востоке, что привело их авиапарк к большому техническому износу. В 2022 году ВВС США уже списали 17 самых изношенных самолетов, чтобы позволить обслуживающему персоналу сосредоточиться на поддержании в рабочем состоянии оставшихся бомбардировщиков.

Большинство выведенных из боевого состава B-1B отправлены авиабазу Дэвис-Монтан в пустыне штата Аризона, где хранится на консервации крупнейший парк авиатехники в мире.

Ожидается, что все оставшиеся B-1B, а также бомбардировщики B-2 Spirit будут выведены из эксплуатации в ближайшее десятилетие. В составе ВВС США должны остаться новые бомбардировщики B-21 и B-52 Stratofortress с модернизированными двигателями в качестве носителей стратегического ядерного оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]