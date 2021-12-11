ВВС США сохранят в своем составе 45 стратегических бомбардировщиков B-1B до их замены новыми B-21

ВВС США должны будут сохранять в своем боевом составе 45 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и не списывать больше ни одной единицы до начала их замены самолетами B-21 Raider, следует из материалов Конгресса.
В рамках компромиссного законопроекта по оборонной политике, одобренного на текущей неделе Палатой представителей, который вскоре будет рассмотрен Сенатом, ВВС не разрешается продолжать сокращение авиапарка технически изношенных B-1B Lancer. Исключение составляют части, в которые начнут поступать на замену новые стратегические бомбардировщики B21 Raider. Планируется, что этот запрет продлится минимум до конца сентября 2023 года.
Корпорация Northrop Grumman построила первые пять опытных B-21. Ожидается, что они начнут поступать на вооружение в середине 2020-х годов. Это означает, что парк B-1B в ближайшей перспективе останется на текущем уровне 45 самолетов.
По данным американских военных, в последние десятилетия B-1B активно использовались в боевых действиях на Ближнем Востоке, что привело их авиапарк к большому техническому износу. В 2022 году ВВС США уже списали 17 самых изношенных самолетов, чтобы позволить обслуживающему персоналу сосредоточиться на поддержании в рабочем состоянии оставшихся бомбардировщиков.
Большинство выведенных из боевого состава B-1B отправлены авиабазу Дэвис-Монтан в пустыне штата Аризона, где хранится на консервации крупнейший парк авиатехники в мире.
Ожидается, что все оставшиеся B-1B, а также бомбардировщики B-2 Spirit будут выведены из эксплуатации в ближайшее десятилетие. В составе ВВС США должны остаться новые бомбардировщики B-21 и B-52 Stratofortress с модернизированными двигателями в качестве носителей стратегического ядерного оружия.
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