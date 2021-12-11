Талибы опровергли свою причастность к убийству бывшего офицера спецназа МВД

Захватившее в августе власть в Афганистане движение "Талибан" опровергло причастность к убийству бывшего офицера спецназа МВД накануне в Кабуле.

"Майор Абдул Гафар Хотак был убит сыновьями Каджир Хана вчера в личной ссоре в квартале Пактия Кот 9-го района города Кабула", - сообщил в субботу начальник пресс-центра МВД талибов Саид Хости.

По его словам, "сыновья убитого затем убили двух сыновей Каджир-хана - Азхар-хана и Хиджрат-хана и ранили 4 мужчин и 2 женщин".

"У нас также есть аналогичные инциденты в столице и провинциях, когда бывшие военнослужащие были убиты в результате личной вражды, а преступники были арестованы", - сообщил Хости в Twitter.

30 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнародовала информацию о более чем сотне убийств бывших правительственных военных и служащих в Афганистане за 2,5 месяца правления талибов - с 15 августа по 31 октября.

В свою очередь талибы объявили, что будут сурово наказывать за насилие в отношении бывших правительственных военных.

"Моджахеды полностью привержены обеспечению выполнения указа об амнистии, и сотрудники бывшей администрации не подвергаются преследованиям из-за их предыдущей оппозиции", - заявил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балх.

"Если какой-либо член Исламского Эмирата (так называют свое правительство талибы) не подчиняется указу об амнистии, он будет наказан по закону", - написал Балхи в Twitter.

По его словам, "каждый инцидент будет тщательно расследован, но необоснованные слухи не следует принимать за чистую монету".