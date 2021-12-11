Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в субботу обсудила действия России в отношении Украины с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

"Провела отличную встречу с новым министром иностранных дел Германии", - написала Трасс в своем Twitter.

"Мы обсудили наш единый фронт в связи с российской агрессией против Украины", - добавила она.

В Великобритании на этих выходных проходит встреча глав МИД G7. Это первая встреча такого уровня, в которой принимает участие Бербок, ранее на этой неделе возглавившая МИД ФРГ.