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Регион 11.12.2021 15:33

Кикабидзе рассказал Саакашвили о своей встрече с Зеленским

Известный грузинский эстрадный певец, депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Вахтанг (Буба) Кикабидзе в субботу встретился в военном госпитале в Гори с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, с которым знаком долгие годы.

"Выглядит Михаил Саакашвили неважно, но главное, он не сломлен. За стаканом чая мы поговорили о многом. Я рассказал ему о своей недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, и о том, что сказал Зеленскому - "это твой гражданин и забери его к себе, не то его убьют". После встречи с президентом Зеленским, он направил в Грузию своего Народного защитника и украинского адвоката", - сказал в субботу журналистам Кикабидзе.

Он сообщил и о том, что слышал о готовности Польши принять на лечение Саакашвили.

Мать экс-президента Гиули Аласания, также встретившаяся с ним в субботу, заявила журналистам, что не располагает информацией о готовности польской стороны принять на лечение его сына.

"Мне пока неизвестна информация, озвученная Бубой Кикабидзе, что кроме Украины и Польша готова принять моего сына на лечение. Если это так, то, конечно, это для меня приемлемо. Я не беседовала с Мишей на эту тему, так как знаю, какая с его стороны последует реакция", - сказала Аласания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]