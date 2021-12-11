Кикабидзе рассказал Саакашвили о своей встрече с Зеленским

Известный грузинский эстрадный певец, депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Вахтанг (Буба) Кикабидзе в субботу встретился в военном госпитале в Гори с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, с которым знаком долгие годы.
"Выглядит Михаил Саакашвили неважно, но главное, он не сломлен. За стаканом чая мы поговорили о многом. Я рассказал ему о своей недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, и о том, что сказал Зеленскому - "это твой гражданин и забери его к себе, не то его убьют". После встречи с президентом Зеленским, он направил в Грузию своего Народного защитника и украинского адвоката", - сказал в субботу журналистам Кикабидзе.
Он сообщил и о том, что слышал о готовности Польши принять на лечение Саакашвили.
Мать экс-президента Гиули Аласания, также встретившаяся с ним в субботу, заявила журналистам, что не располагает информацией о готовности польской стороны принять на лечение его сына.
"Мне пока неизвестна информация, озвученная Бубой Кикабидзе, что кроме Украины и Польша готова принять моего сына на лечение. Если это так, то, конечно, это для меня приемлемо. Я не беседовала с Мишей на эту тему, так как знаю, какая с его стороны последует реакция", - сказала Аласания.
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