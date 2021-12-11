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СНГ 11.12.2021 15:44

Бердымухамедов поручил усилить взаимодействие по подготовке к Саммиту глав прикаспийских государств

Полпредам Туркменистана в Азербайджане, Иране, Казахстане и России поручено усилить взаимодействие с правительствами этих государств по подготовке к очередному Саммиту глав прикаспийских государств, заявил президент Туркменситана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров.

"В нынешнем году саммит не состоялся по известным причинам. Как только обстоятельства позволят, мы проведём его на высоком организационном уровне и содержательно", - приводит слова Бердымухамедова издание "Туркменистан. Золотой Век".

Глава государства подчеркнул, что "приоритетной задачей на перспективу выступает постоянный контроль данного вопроса".

В числе указаний также было обеспечение всех условий для проведения в будущем году встречи высокого уровня в трёхстороннем формате "Туркменистан–Азербайджан–Турция".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]