Франция подписала соглашение о поставке фрегатов Греции, обойдя конкуренцию США

Париж и Афины подписали контракт, предусматривающий строительство во Франции трех фрегатов для ВМС Греции, сообщает в субботу газета "Фигаро".
Во французском Министерстве обороны подтвердили, что контракт с Грецией "только что подписан". Стороны достигли предварительной договоренности по фрегатам еще в сентябре 2021 года.
Контракт предусматривает строительство компанией Naval Group трех фрегатов Belharra. Их планируется передать греческим ВМС в 2025-2026 годах. Кроме того, договор предусматривает возможность строительства в будущем четвертого фрегата.
Французские СМИ внимательно следили за этой сделкой, так как ранее на этой неделе готовность поставить фрегаты Греции выразили США. Если бы Афины согласились на американское предложение, это стало бы вторым подобным инцидентом между Францией и США: осенью 2021 года Австралия отказалась от уже заключённого очень крупного контракта с Парижем по строительству подлодок для австралийских ВМС. Вместо этого Канберра предпочла заключить сделку с США. Это вызвало серьезное ухудшение отношений между Парижем и Вашингтоном. Французская сторона считает, что США, даже заранее не предупредившие о своих планах относительно Австралии, повели себя не как союзники.
В пятницу США дали "зеленый свет" возможной продаже четырех фрегатов Греции. Однако на этот раз Вашингтон заранее проинформировал о своем шаге французскую сторону и добавил, что на практике не будет настаивать на том, чтобы Афины отказались от французского предложения в пользу американского.
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