Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0231 GBR   2.248 TRY   0.1232

Цена на нефть

09.12 $/bbl +/- WTI 70.94 -1.42 Brent 74.42 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.12.2021 15:58

Франция подписала соглашение о поставке фрегатов Греции, обойдя конкуренцию США

Париж и Афины подписали контракт, предусматривающий строительство во Франции трех фрегатов для ВМС Греции, сообщает в субботу газета "Фигаро".

Во французском Министерстве обороны подтвердили, что контракт с Грецией "только что подписан". Стороны достигли предварительной договоренности по фрегатам еще в сентябре 2021 года.

Контракт предусматривает строительство компанией Naval Group трех фрегатов Belharra. Их планируется передать греческим ВМС в 2025-2026 годах. Кроме того, договор предусматривает возможность строительства в будущем четвертого фрегата.

Французские СМИ внимательно следили за этой сделкой, так как ранее на этой неделе готовность поставить фрегаты Греции выразили США. Если бы Афины согласились на американское предложение, это стало бы вторым подобным инцидентом между Францией и США: осенью 2021 года Австралия отказалась от уже заключённого очень крупного контракта с Парижем по строительству подлодок для австралийских ВМС. Вместо этого Канберра предпочла заключить сделку с США. Это вызвало серьезное ухудшение отношений между Парижем и Вашингтоном. Французская сторона считает, что США, даже заранее не предупредившие о своих планах относительно Австралии, повели себя не как союзники.

В пятницу США дали "зеленый свет" возможной продаже четырех фрегатов Греции. Однако на этот раз Вашингтон заранее проинформировал о своем шаге французскую сторону и добавил, что на практике не будет настаивать на том, чтобы Афины отказались от французского предложения в пользу американского.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]