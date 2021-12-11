Не менее четырех человек погибли в результате торнадо на юге США

Торнадо обрушились на несколько штатов США. Как сообщает Associted Press, в Теннесси погибли три человека, еще один человек погиб в доме престарелых в Арканзасе.

Кроме того, сообщается, что группа рабочих была заблокирована на складе Amazon в Иллинойсе после обрушения крыши.

Отмечается, что жертвы непогоды могут быть в штате Кентукки.

Национальная метеорологическая служба США ранее выпустила предупреждения об угрозе торнадо сразу для нескольких штатов: Арканзаса, Теннесси, Миссури, Иллинойса.