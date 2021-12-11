Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0231 GBR   2.248 TRY   0.1232

Цена на нефть

09.12 $/bbl +/- WTI 70.94 -1.42 Brent 74.42 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Культура 11.12.2021 16:37

Нидерланды выделили 150 млн евро на покупку картины Рембрандта у Ротшильдов

Правительство Нидерландов заявило, что планирует купить известный автопортрет голландского художника XVII века Рембрандта ван Рейна "Знаменосец". Об этом сообщает BBC News.

Правительство добивается одобрения парламента на покупку картины, которая считается чрезвычайно важной для голландской культуры и истории. Чтобы выкупить картину, оно выделило 150 млн евро ($170 млн), в то время как фонд музея добавит еще 10 млн евро, а Ассоциация Рембрандта - 15 млн евро.

Нидерланды решили выкупить картину из частной коллекции Ротшильдов после того, как Франция отказалась от своего права на покупку автопортрета и разрешила продажу на открытом рынке.

Полотно голландского художника принадлежит французской ветви семьи Ротшильдов с 1844 года.

Автопортрет был написан, когда художнику было 30 лет. На картине 1636 года Рембрандт изобразил себя знаменосцем, возглавляющим Восьмидесятилетнюю войну, кульминацией которой стала независимость Нидерландов в 1648 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]