Нидерланды выделили 150 млн евро на покупку картины Рембрандта у Ротшильдов

Правительство Нидерландов заявило, что планирует купить известный автопортрет голландского художника XVII века Рембрандта ван Рейна "Знаменосец". Об этом сообщает BBC News.
Правительство добивается одобрения парламента на покупку картины, которая считается чрезвычайно важной для голландской культуры и истории. Чтобы выкупить картину, оно выделило 150 млн евро ($170 млн), в то время как фонд музея добавит еще 10 млн евро, а Ассоциация Рембрандта - 15 млн евро.
Нидерланды решили выкупить картину из частной коллекции Ротшильдов после того, как Франция отказалась от своего права на покупку автопортрета и разрешила продажу на открытом рынке.
Полотно голландского художника принадлежит французской ветви семьи Ротшильдов с 1844 года.
Автопортрет был написан, когда художнику было 30 лет. На картине 1636 года Рембрандт изобразил себя знаменосцем, возглавляющим Восьмидесятилетнюю войну, кульминацией которой стала независимость Нидерландов в 1648 году.
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