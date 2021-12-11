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Происшествия 11.12.2021 16:54

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

По меньшей мере 50 человек погибли в результате торнадо, которые обрушились на юго-запад штата Кентукки. Губернатор штата Энди Бешар, слова которого приводит CNN, отметил, что это пока предварительные оценки: реальное число жертв может быть от 70 до 100.

Он назвал торнадо, которые прошли по югу США в пятницу, самыми разрушительными в истории штата.

По предварительным данным, всего по территории Кентукки прошли четыре торнадо. Разрушения зафиксированы в 15 округах.

Национальная метеорологическая служба США ранее выпустила предупреждения об угрозе торнадо сразу для нескольких штатов: Арканзаса, Теннесси, Миссури, Иллинойса. Сообщалось, что в Теннесси погибли три человека, еще один человек погиб в доме престарелых в Арканзасе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]