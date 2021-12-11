В Азербайджане зафиксирован незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 117 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 603 тыс. 254, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 109 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек (накануне - 17). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 70.
От COVID-19 вылечились 574 тыс. 615 человек, в том числе 1 тыс. 581 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 20 тыс. 569 человек.
За сутки медики провели 11 тыс. 81 тест на коронавирус против 10 тыс. 532 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 666 тыс. 466.
А.Салаева
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