ГТК Азербайджана пресек контрабанду крупной партии героина

Очередную успешную операцию провели азербайджанские таможенники в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"На КПП "Шахтахты" посредством рентгеновской установки был проинспектирован автомобиль SCANIA с государственным регистрационным номером 36-AA-961, следовавший транзитом через территорию Нахчыванской Автономной Республики в Турцию и далее – в Бельгию. Во время таможенного досмотра в тщательно спрятанной канистре было обнаружено наркотическое средство темно-коричневого цвета в жидком виде чистым весом 242 кг 280 граммов – героин", - говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данному факту Следственный отдел Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР возбудил уголовное дело по статье 206.2 УК (контрабанда наркотических средств).

А.Салаева