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Происшествия 11.12.2021 19:03

ГТК Азербайджана пресек контрабанду крупной партии героина

Очередную успешную операцию провели азербайджанские таможенники в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"На КПП "Шахтахты" посредством рентгеновской установки был проинспектирован автомобиль SCANIA с государственным регистрационным номером 36-AA-961, следовавший транзитом через территорию Нахчыванской Автономной Республики в Турцию и далее – в Бельгию. Во время таможенного досмотра в тщательно спрятанной канистре было обнаружено наркотическое средство темно-коричневого цвета в жидком виде чистым весом 242 кг 280 граммов – героин", - говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данному факту Следственный отдел Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР возбудил уголовное дело по статье 206.2 УК (контрабанда наркотических средств).

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]